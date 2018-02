Den Haag sluit energiealliantie: 25.000 woningen energieneutraal in vijf jaar

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om de komende vijf jaar 25.000 tot 30.000 energieneutrale woningen te realiseren. Het startsein hiertoe werd vrijdag gegeven tijdens de Haagse Energietop in de Bazaar of Ideas aan de Hoefkade.

Zestien partijen spraken daar af samen te gaan werken aan een klimaatneutrale stad. Tot de ondertekenaars van de intentieverklaring behoren energieproducenten, netbeheerders, woningcorporaties, grote VVE’s, bewonersorganisaties en de gemeente.

Wethouder Joris Wijsmuller van Duurzaamheid benadrukte dat er veel moet gebeuren. “In Den Haag werken we aan een volledig klimaatneutrale energievoorziening van de gebouwde omgeving. We isoleren huizen, sluiten onze gebouwen af van aardgas, we gebruiken straks honderd procent groene energie uit wind, water en zon. En we maken gebruik van de grote kans die Den Haag heeft voor het winnen van aardwarmte. Dit jaar opent de eerste Nederlandse binnenstedelijke aardwarmtecentrale in Den Haag.”

“Trots op inwoners en ondernemers”

Tijdens de Energietop was er veel aandacht voor wat energietransitie betekent voor gewone Hagenaars. Bewoners en ondernemers vertelden hoe zij hun eigen omgeving verduurzamen. Wijsmuller: “Samen met de stad wil de gemeente de komende jaren werken aan een aantrekkelijke, gezonde en groene stad om te wonen, werken en recreëren. De gemeente is trots op de vele initiatieven die inwoners en ondernemers hebben op het gebied van duurzaamheid.”