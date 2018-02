Ontdeklab geopend in basisschool Zonnestraal in Ypenburg

Duizend inburgeraars naar nieuw Inburgeringshuis in Schilderswijk

Den Haag heeft vanaf volgende week een Inburgeringshuis. In het pand aan de ‘s-Gravenzandelaan in de Schilderswijk krijgen inburgeraars taallessen, maar ze kunnen er bijvoorbeeld ook hun maatschappelijke stage regelen. De officiële opening van het Inburgeringshuis is komende dinsdag 6 februari.

Wethouder Rabin Baldewsingh (kleine foto) van Integratie kondigde vorig jaar de komst van het nieuwe inburgeringsproject SamenHaags al aan. De gemeente gaat de inburgering van migranten weer zelf organiseren en heeft zeven miljoen euro uitgetrokken voor een proef gericht op duizend Haagse inburgeraars. Voor het project is een oude school verbouwd. De proef gaat bijna twee jaar duren. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk en ROC Mondriaan.

Den Haag neemt de inburgering weer in eigen hand omdat het Rijk een paar jaar geleden is gestopt met het financieren van inburgeringstrajecten. Volgens Baldewsingh zijn de gevolgen daarvan enorm. “De kwetsbare laag wordt hierdoor groter en groter en dat is een collectief falen”, aldus de wethouder. Deelnemers aan het inburgeringsproject volgen gedurende veertig weken taallessen en lopen een maatschappelijke stage.