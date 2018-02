Foto-expositie ‘Life in Cities’ en Februari Festival in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de foto-expositie ‘Life in Cities’ en aan het Februari Festival.

De expositie ‘Life in Cities‘ van fotograaf Michael Wolf bestaat uit foto’s van grote steden als Hong Kong, Tokio en Chicago. Het werk is te zien in het Fotomuseum Den Haag. Kunstlicht maakte met conservator Wim van Sinderen en kunstfotograaf Johan Nieuwenhuize een rondgang langs de opstelling. Verder aandacht voor het nieuw Februari Festival, met klassieke concerten, lezingen en films. De openingseditie draait rond de componisten Fanny & Felix Mendelssohn en Clara & Robert Schumann. Programmeurs Corné Ran en Roelof Jonker vertellen over het festival dat van woensdag 14 tot en met zondag 18 februari wordt gehouden in de Nieuwe Kerk.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Grote foto: Michael Wolf