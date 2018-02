Foto-expositie ‘Life in Cities’ en Februari Festival in Kunstlicht op Den Haag FM

Zuiderstrand bezaaid met glasscherven en spijkers: “Resten van Vreugdevuur”

Spijkers, bierdoppen, verbrande stukken hout en heel veel glasscherven; het Zuiderstrand ligt er vol mee. Volgens veel strandbezoekers zijn het de resten van de vreugdevuren van afgelopen Nieuwjaarsnacht.

“Ik kan niet op de zaken vooruit lopen, maar het lijkt er op dat deze rommel is achtergebleven na het vreugdevuur”, zegt Christine Teunissen (kleine foto) van de Partij voor de Dieren tegen Den Haag FM. “Naar aanleiding van de troep die vorig jaar is blijven liggen en in zee werd gedumpt, heb ik destijds het verzoek ingediend dat de resten beter afgevoerd moesten worden. We kregen veel klachten van onder andere surfers die regelmatig in roestige spijkers stapten met hun blote voeten. Er was beterschap beloofd, dus ik ga zeker vragen stellen aan de wethouder. Dit kan natuurlijk niet.”

In een reactie aan Den Haag FM laat Wethouder Boudewijn Revis weten het onwaarschijnlijk te vinden dat de resten afkomstig zijn van de vreugdevuren en is het aangespoeld vuil. Volgens hem is er van alles aan gedaan het strand schoon op te leveren op 12 januari door gebruik te maken van platen en door het vuil niet meer richting zee te schuiven. Ook zou er geen enkele klacht binnen zijn gekomen over vuil op het strand. De wethouder heeft beloofd het strand vandaag nog eens te laten reinigen.