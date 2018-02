Meerderheid gemeenteraad tegen sloop Valkenboskerk (fotoserie)

Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad vinden dat de Valkenboskerk aan de Zuiderparklaan behouden moet blijven en omarmen een bewonersinitiatief hiervoor. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering. Maar volgens wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto) ontbreekt de financiële onderbouwing van het reddingsplan en is het dus niet haalbaar.

De Protestantse Kerk Den Haag (PGG) moet kerkgebouwen in de stad afstoten omdat ze leeg staan en dat kost het kerkbestuur geld. Ook de Valkenboskerk stond een paar jaar in de verkoop totdat een projectontwikkelaar zich meldde die de grond wil kopen. De ontwikkelaar gaat de kerk slopen en hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen.

Omwonenden zijn tegen deze plannen en hebben samen met Steenvlinder, het bedrijf van voormalig PvdA-wethouder Marnix Norder, een alternatief gemaakt. Dat gaat ervan uit dat de kerk behouden blijft en in het gebouw kluswoningen komen. Ook de Bethelkerk aan de Händellaan is door een soortgelijk bewonersinitiatief gered van de sloop.

Niet haalbaar

Toch oordeelt de wethouder anders over de twee initiatieven. “De initiatiefnemers van de Bethelkerk hadden een goed onderbouwd plan”, zei Wijsmuller tijdens een bespreking van de gemeenteraad. “Het plan van de Valkenboskerk is aantrekkelijk maar er ontbreekt een businessplan en is dus niet haalbaar.” Gemeenteraadslid Rachid Guernaoui van Groep de Mos gaat nu tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 februari een motie indienen waarin staat dat de Valkenboskerk behouden moet blijven. De wethouder gaat in kaart brengen wat de consequenties zijn als een meerderheid van de raad deze motie aanneemt.

Fotoserie: Richard Mulder

Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 001 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 000 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 018 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 013 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 011 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 010 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 007 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 006 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 005 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 004 Valkenboskerk Richard Mulder Fotografie 2018-02-01 002