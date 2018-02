Ontdeklab geopend in basisschool Zonnestraal in Ypenburg

Duizend inburgeraars naar nieuw Inburgeringshuis in Schilderswijk

Basisschool Zonnestraal in Ypenburg heeft sinds vrijdag een Xperio Ontdeklab. De opening werd verricht door wethouder Saskia Bruines van Onderwijs, samen met Dolores Leeuwin van het televisieprogramma ‘Klokhuis’.

In het lab leren schoolkinderen werken met nieuwe technologische materialen, waarbij ze naar hartenlust mogen ontdekken en creëren. “Ze leren zo van alles over duurzaamheid”, zegt directeur Reinoud de Vries van de scholengroep Octant . “We willen onze leerlingen graag goed voorbereiden op de toekomst, een toekomst waar bijvoorbeeld robots steeds meer werk voor ons gaan doen.” Omdat het vrijdag Warmetruinedag was, maakten kinderen speciaal voor Dolores Leeuwin een trui van duurzame materialen.

Wethouder Bruines benadrukte het belang van wetenschap en techniek op basisscholen. “Vanuit de gemeente stimuleren wij vernieuwingen in het onderwijs. Spelenderwijs leren door zelf te ervaren is belangrijk. Hoe eerder je met technologie in aanraking komt, hoe beter.”

Foto’s: Tjapko Media