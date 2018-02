Mahmood stapt over van de Islam Democraten naar moslimpartij Nida

Raymond van Barneveld speelt gelijk in Premier League

Raymond van Barneveld heeft zijn eerste wedstrijd in de Premier League Darts (PLD) op het nippertje gelijk gespeeld. In Dublin gooide de vijftigjarige Hagenaar vooral op ‘de dubbels’ veel minder dan de in de PDL debuterende Noord-Ier Daryl Gurney: 6-6.

Voor 13.000 uitzinnige fans pakte Gurney direct de eerste twee legs, maar ‘Barney’ herstelde zich en kwam met 3-2 voor. De 31-jarige Gurney was niet onder de indruk en won daarna vier legs op rij.

De ervaren Van Barneveld (dertiende deelname) zag de Noord-Ier drie matchdarts verprutsen, om het direct af te straffen en zijn eigen opvolgende leg ook te winnen en er alsnog een gelijkspel uit te slepen.