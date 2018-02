De Radiofabriek in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan De Radiofabriek van Lars Schotanus.

Afgelopen week maakte De Radiofabriek bekend dat voormalig TMF-DJ Fabienne de Vries (rote foto) het programma ‘Let’s Talk Business’ op New Business Radio gaat presenteren. Een goede aanleiding voor een gesprek over De Radiofabriek met directeur/eigenaar Lars Schotanus, over onder meer YPCA, New Business Radio, Trafic Radio en AllSportradio.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland (kleine foto), met bijdragen van Peter Steggerda, Herman van Beek en Marco Baaij.