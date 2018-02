Oproep via Facebook voor hondenuitrenveld met hoog hek, krijgt veel bijval

Niet iedere hond kan en mag vrij rondrennen in het park, bos of op het strand. Niet omdat ze gevaarlijk zijn, maar wel omdat sommige hondenrassen de neiging hebben te ontsnappen aan hun baasje.

Den Haag heeft verschillende plekken waar honden los mogen lopen om zo te zorgen dat de honden voldoende lichaamsbeweging krijgen. Voor de honden van Denise van Kampen (kleine foto) zijn deze locaties echter niet geschikt. Denise heeft Huskies. Deze honden staan erom bekend hard en ver te willen rennen. Zonder een hek om het uitlaatgebied kunnen de honden daardoor niet in de gaten gehouden worden waardoor ze kunnen verdwalen of bijvoorbeeld de rijweg op kunnen rennen. Onlangs deed Denise een oproep via Facebook voor een hondenuitrenveld met een hoog hek erom en kreeg meer dan duizend reacties van hondenbezitters die het met haar eens zijn.

“René Oudshoorn van Groep de Mos was een van de eerste die reageerde op mijn oproep en beloofde mij ook direct mijn plan te steunen”, zegt Denise tegen Den Haag FM. “Het ligt niet aan een slechte opvoeding dat sommige rassen wegrennen, het zit gewoon in die dieren hun aard. Podenco’s, Beagles en Huskies zijn honden die graag ver en hard willen kunnen rennen. Op het strand zou dat kunnen, maar als ze een haas of een vos zien, dan ben je ze kwijt. Zo zijn die honden nu eenmaal. Er is dus flinke behoefte aan een veld met een hoog hek.”