Sef en Justin Timberlake in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Sef en Justin Timberlake (foto).

Hij bracht weken achtereen nieuwe tracks uit, dus nu het hele album er is, kennen we de helft al. Toch valt er nog genoeg moois te ontdekken op ‘Man of the Woods’, de vierde van Justin Timberlake. Zondagavond hoor je er de samenwerking met Alicia Keys van. Tevens in de uitzending de nieuwe van Sef, horend bij de film ‘De Wilde Stad’.

Meer releases zijn er van Ruben Hein, Chvrches, Clean Pete, Buffalo Tom, The Weeknd met Kendrick Lamar en Claw Boys Claw.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).