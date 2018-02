Aandacht voor laaggeletterdheid in Zaterdag Live op Den Haag TV

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan laaggeletterdheid in Den Haag.

Uit een nieuw onderzoek, gemaakt in opdracht van de gemeenteraad, blijkt dat het taalniveau in verschillende Haagse wijken nog steeds schokkend laag is, ondanks de vele investeringen die de gemeente heeft gedaan in taalonderwijs. Hoe komt het dat het percentage laaggeletterden in Den Haag zo buitenproportioneel hoog is in vergelijking met de rest van Nederland? Wat wordt er op dit moment gedaan om het probleem aan te pakken en wat zijn tot dusver de resultaten?

In de studio van RTV Discus aan De Dreef 247 wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur gesproken met onder anderen Réka Deuten-Makkai van het Taalhuis, Ton Nieuwenhuis van ROC Mondriaan en ‘taalambassadeur’ Rosetta Leiendecker.