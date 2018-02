WINACTIE: Vrijkaarten voor eerste toernooi voor gehandicapte darters in Theater aan het Spui

Ambulancemedewerkers Den Haag houden stiptheidsacties

Ambulancemedewerkers voeren maandag actie in de grote steden uit protest tegen de te hoge werkdruk in de sector. Het gaat om medewerkers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-Midden.

Volgens vakbond FNV gaat het om stiptheidsacties, waarbij de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft. De actiedag is de aftrap van een reeks waarbij andere regio’s later zullen aansluiten. Afgelopen november werden aangekondigde acties opgeschort, toen minister Bruno Bruins extra geld beschikbaar stelde voor verbetering van de ambulancezorg. Maar omdat de bond het niet eens kon worden met werkgevers over de verdeling van het geld, wordt er alsnog actie gevoerd. Volgens FNV kunnen door een tekort aan personeel en daardoor tekort aan beschikbare ambulances, medewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid en het verlenen van goede zorg.

Bij de acties maandag worden regelgevingen strikter nageleefd. Zo houdt het ambulancepersoneel zich volgens de wegenverkeerswet aan de maximale snelheid. Verder houden ze zich strikt aan hun werk- en rusttijden volgens de arbeidstijdenwetgeving en eisen ze pauzes. Daarnaast worden er allerlei formulieren niet meer ingevuld.