Arwin Touw: “Bezoekersaantallen van evenementen moeten gewoon naar buiten worden gebracht”

Evenementenorganisator Arwin Touw (kleine foto) van AT Events pleit voor de openbaring van tot nu toe door de gemeente geheim gehouden bezoekersaantallen van Haagse evenementen. “Het opkloppen van bezoekersaantallen is absolute onzin. Het is niet goed voor de branche waarin wij werken”, zei de organisator van evenementen als Live On The Beach in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Directeur Guus Dutrieux van Parkpop zei donderdag dat hij namens de hele sector bezwaar had gemaakt tegen een mogelijke openbaring van de cijfers van Haagse evenementen omdat de onderzoeksmethode inaccuraat zou zijn. “Ik kan me alleen voorstellen dat je tegen het naar buiten brengen bent als het gaat om inaccurate cijfers. Ik kan me niet voorstellen dat de metingen niet goed zijn gegaan. Laat alsnog zien hoe dat gemeten is, dan kunnen we kijken of die meting niet goed is gedaan”, stelt Arwin.

Touw vindt het belangrijk dat foute cijfers ook kunnen worden aangetoond. “Iedereen is erbij gebaat.” De evenementenorganisator sluit niet uit dat andere evenementen om economische redenen de cijfers geheim willen houden. “Sponsordeals zijn meestal de reden om cijfers op te kloppen. Daarnaast zijn er ook lokale overheden die evenementen subsidiëren. Gemeentes zullen eerder een groter dan een kleiner evenement geld toekennen”, aldus Touw.

WOB-verzoek

Journalist Egbert Oldenboom diende eerder een WOB-verzoek in om de bezoekcijfers openbaar te krijgen. “Ik vind dat de Hagenezen recht hebben op deze informatie.” Aan het WOB-verzoek – waarmee Oldenboom de openbaring van de ‘openbare’ gegevens via de wet openbaarheid van bestuur afdwingt – is nog geen gehoor gegeven. Op 8 februari is er een hoorzitting over dit verzoek.

Luister hier naar het interview met Arwin Touw op Den Haag FM.