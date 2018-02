Burgemeester Krikke te gast in talkshow ‘De Slag om het IJspaleis’

In de vierde talkshow van ‘De Slag om het IJspaleis’ op dinsdag 14 februari is burgemeester Pauline Krikke (grote foto) te gast. Op het programma staan verder een themagesprek over segregatie en een discussie over het Haagse nachtleven.

Pauline Krikke is bijna een jaar burgemeester. Haar voorganger, Jozias van Aartsen, stapte voortijdig op om zijn opvolger gelegenheid te geven zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Wat heeft die inwerkperiode aan inzichten opgeleverd? Hoe gaat Krikke als burgemeester die boven de partijen staat Hagenaars bewegen naar de stembus te gaan? Het themagesprek gaat over segregatie: welke risico’s schuilen in een verdeelde stad? Daarover wordt gesproken met arabist en journalist Maarten Zeegers, auteur van het boek ‘Ik was een van hen’ dat hij schreef op basis van zijn undercover-ervaringen als orthodoxe moslim in Transvaal.

‘De Slag om het IJspaleis’ is een productie van Stichting Debatmeester in samenwerking met de krant Den Haag Centraal. Het publiek kan vanuit de zaal meepraten met het themagesprek. Verder krijgt telkens een andere wijkorganisatie ‘spreektijd’ om eigen thema’s te agenderen.