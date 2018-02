Aandacht voor laaggeletterdheid in Zaterdag Live op Den Haag TV

Buurtbewoners demonstreren tegen “seksuele uitbuiting” Doubletstraat

Bewoners in het Oude Centrum hebben het helemaal gehad met de de prostitutie in de Doubletstraat. Daarom organiseren buurtbewoners zondag een demonstratie. “We willen een einde aan de criminaliteit en uitbuiting in onze wijk”, schrijft de organisatie op Facebook.

Het protest gaat om 14.00 uur van start bij het Spinozabeeld aan de Paviljoensgracht, om de hoek bij de beruchte hoerenstraat. “Al jaren wordt gesproken over sluiting van de Doubletstraat, die bekend staat als de goedkoopste prostitutiestraat van Nederland. Nu het verkiezingstijd is, beloven verschillende politici dat ze de sluiting opnieuw willen bekijken. Wij willen de politici laten weten dat wij van hen nu échte actie verwachten”, aldus de organisatie.

De demonstratie kan niet los worden gezien van de rechtszaak die eind vorige week is begonnen tegen een Hongaarse familie, die in de Doubletstraat op grote schaal vrouwen gedwongen als prostituee te werk zou hebben gesteld. Voor de zaak heeft de rechtbank drie weken uitgetrokken.