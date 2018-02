Films over juridische dilemma’s tijdens Movies that Matter Festival

Tijdens de komende editie van het Movies that Matter Festival in Den Haag worden acht films vertoond over juridische dilemma’s, onder de noemer Camera Justitia.

De speelfilms en documentaires worden gevolgd door gesprekken met makers en deskundigen. Een internationale jury onder leiding van Hedy d’Ancona beloont eind maart de beste film met een award en 5.000 euro. De kanshebbers zijn: ‘Aus Dem Nichts’, ‘Armed To The Teeth’, ‘Beauty and the Dogs’, ‘The Congo Tribunal’, ‘Los Perros’, ‘So Help Me God’, ‘The Third Murder’ en ‘Truth Detectives’.

Van vrijdag 23 tot en met zaterdag 31 maart presenteert het Movies that Matter Festival in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in totaal zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek. De kaartverkoop start op donderdag 8 maart.

Grote foto: The Third Murder (Fuji Television Network)