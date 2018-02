IJshockeyers Hijs Hokij pakken Nederlandse beker

De ijshockeyers van Hijs Hokij hebben zondag de Nederlandse beker veroverd. Opponent Unis Flyers Heerenveen werd in de Uithof met klinkende cijfers aan de kant gezet: 3-7.

Hijs kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar voerde al snel na de openingstreffer de druk behoorlijk op. Het harde werken werd beloond met de gelijkmaker die Joey Oosterveld voor zijn rekening nam: 1-1. De tweede periode was ijzersterk van Hijs. Raymond van der Schuit en Alan van Bentem zetten de Hagenaars binnen enkele minuten op 1-3. De sfeer op het veld was grimmig en na een harde overtreding van Kevin Nijland op HIJS-speler Oliver Petaky speelde Hijs een tijdje met een man meer, powerplay. In die tijd sloeg de Haagse ploeg haar slag en liep het uit naar een riante 1-6 voorsprong. De voorsprong was te groot om in de derde periode nog uit handen te geven. Uiteindelijk werd het 3-7 in het voordeel van HIJS.

Voor Hijs was het de derde keer in de historie dat het de Nederlandse beker pakte (1938, 2012 en 2018). Heerenveen ging de laatste twee keer aan de haal met de trofee en stond zondag voor de vijfde keer op rij in de eindstrijd. Hijs voorkwam in de eigen Uithof dat Heerenveen ook deze keer won.

Zo ben weer thuis! Was idd vergeten hoe gaaf dit is ! #hijshokij Bedankt voor de tip @Rene_ggh pic.twitter.com/cIk6IQRUSl — vincent greve ⚽️ (@adovincent) February 4, 2018