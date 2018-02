Kinderen in achterstandswijken, gebrek aan werkruimtes en slechte zorg ‘favoriet’ bij strijd om DDD Award

De stemperiode voor de derde editie van de Dromen Denken Doen Award is beëindigd. Inwoners van Den Haag konden opnieuw ondernemers uitdagen om een een maatschappelijk probleem op te lossen. Meer dan 300 Hagenaars hadden daarvoor een maatschappelijk probleem – oftewel droom – ingediend.

Uit de stempagina van de award blijkt dat situatie van kinderen in achterstandswijken de meeste stemmen heeft gekregen. Het probleem: “Er is een wildgroei aan instanties in Nederland, maar het is niet duidelijk waar je terecht kunt voor een vraag voor een kind.” Op de tweede plaats staat het gebrek aan werkruimtes voor kleine ondernemers en freelancers. Op nummer drie staat een zorgprobleem. “Vele ouderen worden slecht verzorgd, er is een tekort aan personeel in zorginstellingen en bij instanties.”

“Bij de DDD Award worden Hagenaars verbonden met ondernemers om Den Haag een stukje mooier te maken”, vertelt Dick van der Schans van Xtra Welzijn. “De Haagse inwoner weet namelijk als geen ander wat er beter kan in zijn wijk of stad. En ondernemers zijn probleemoplossers bij uitstek.” De negen problemen met de meeste stemmen worden aan Haagse ondernemers gepresenteerd tijdens het Dromen Event op 15 maart. Elke ondernemer bedenkt een plan om één van de problemen op te lossen. Later kiest een vakjury het beste plan. De winnende ondernemer krijgt een prijs van 10.000 euro om van start te gaan met zijn idee.