Mawwal, een nieuw Arabisch Festival in Den Haag

Mawwal is Arabisch, betekent zoiets als ‘verbonden met’ of ‘gelieerd aan’. Het is ook de naam van een muziekstijl die vanuit Egypte naar de omliggende regio overwaaide.

Mawwal is ook de naam van een nieuw festival dat de komende week plaatsvindt in Den Haag. Laudie Vrancken, directeur van De Nieuwe Regentes, is de initiatiefnemer van het festival. Zij vertelde zondag in het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM over het initiatief en de programmering met film, muziek en theater. “Er zijn zoveel mensen van Arabische origine in de stad en heel veel Nederlanders houden van deze muziek en cultuurutingen.”

Het festival strijkt neer in verschillende Cultuurankers in de stad, onder meer in de bibliotheken Leidschenveen en Loosduinen en de theaters De Vaillant en De Nieuwe Regentes.

Luister hier naar het interview met Laudie Vrancken op Den Haag FM.