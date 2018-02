Michel Rogier (CDA): “Kerk moet Buurthuis van de Toekomst 2.0 worden”

Raadslid Michel Rogier (CDA) wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt om kerken in onze stad in stand te houden. “Plekken waar ruimte is voor ontmoeting, die moet je koesteren”, zei Michel (kleine foto) in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “De kerk moet het Buurthuis van de Toekomst 2.0 worden door verschillende functies binnen het gebouw te combineren. We hebben destijds hetzelfde gedaan door in gesprek te gaan met sportverenigingen.”

In Buurthuizen van de Toekomst werken sportclubs, culturele-, zorg-, en welzijnsinstellingen samen om gebouwen zo veel mogelijk te benutten. Het CDA heeft het behoud van Haagse kerkgebouwen in het verkiezingsprogramma opgenomen. “Je merkt bij de Valkenboskerk bijvoorbeeld dat er meerdere initiatieven door bewoners zijn geopperd. Een gedeelte van de kerk zou beschikbaar zijn voor woningbouw en een ander gedeelte biedt ruimte voor zowel religieuze als andere ontmoetingen.”

Het raadslid vindt de leegloop van kerken niet direct reden om met de sloopkogel aan de slag te gaan. “Er zijn ook andere opties.” Michel stelt dat kerkbesturen vooral ten tijde van de crisis zijn verleid door projectontwikkelaars. “Het was voor parochies en de gemeente onmogelijk om het financieel te onderhouden. Maar tegelijk zijn komt de buurt vaak met allerlei andere initiatieven om invulling aan zo’n kerkgebouw te geven. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Bethelkerk.”

Luister hier naar het interview met Michel Rogier op Den Haag FM.