Wandelingen tegen eenzaamheid van OpenJeHart nu in alle stadsdelen

Toe aan gezelligheid en nieuwe ontmoetingen? De wandelgroepen van OpenJeHart bieden mensen met een klein sociaal netwerk een laagdrempelige manier om nieuwe contacten op te doen. Het concept is zo succesvol dat de organisatie haar activiteiten uitbreidt naar alle stadsdelen.

Eenzaamheid of behoefte aan sociaal contact kan je overvallen. En soms is het dan lastig om zomaar nieuwe mensen te leren kennen. Zo heeft de wandelgroep OpenJeHart-Loosduinen, die regelmatig op landgoed Ockenburgh te vinden is, voor veel mooie ontmoetingen gezorgd, zegt Liane Wolfert (kleine foto). De oprichtster van OpenJeHart, vertelt aan Den Haag FM dat de deelnemers echt heeft zien opleven. “Er is hier zoveel behoefte aan”, legt ze uit. “Zeker als je kantelmoment in je leven hebt meegemaakt zoals een scheiding, of het verlies van een partner. Dan is het zo fijn om je verhaal te kunnen doen en nieuwe mensen te leren kennen.” Met behulp van subsidie van de gemeente breidt OpenJeHart nu uit naar alle stadsdelen.

OpenJeHart biedt behalve wandelingen ook veel andere activiteiten aan, variërend van creatieve cursussen tot zondagsuitstapjes, lezingen en discussieavonden. Sommige zijn vrij toegankelijk, voor andere moet je je aanmelden, maar ze zijn allemaal open voor iedereen en gratis.