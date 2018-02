Partij van de Eenheid: “Meer islamitische scholen, minder geld naar kunst en cultuur”

De Partij van de Eenheid wil minder geld naar kunst en cultuur om meer geld over te houden voor de voedselbank. Dat vertelde Liesbeth Hofman (kleine foto), nummer vier op de lijst, in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Volgens de eerste peiling staat de partij momenteel op nul zetels. “Het is maar een peiling, onze campagne moet nog beginnen”

De 35-jarige Hofman, moslima sinds 2006, was in het verleden lid van de Partij voor de Dieren. “Ik sta nog steeds achter veel standpunten van de PvdD. Maar bij deze partij krijgen die standpunten een islamitisch tintje”, doelt Liesbeth op het standpunt over rituele slachting.

Een van de speerpunten van de Partij van de Eenheid. is via scholen islamofobie aanpakken. “We willen op de basisschool al meer begrip kweken. Niet meer een onderscheid maken tussen zwarte en witte scholen. Iedereen is welkom op islamitische scholen”, aldus Hofman. In de aanloop naar de verkiezingen zal elke maandag en donderdag een lijsttrekker aanschuiven in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Liesbeth Hofman verving de zieke Arnoud van Doorn.

Luister hier naar het interview met Liesbeth Hofman op Den Haag FM.