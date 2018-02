Films over juridische dilemma’s tijdens Movies that Matter Festival

Proef met elektrische deelauto’s bij woningbouwprojecten

Op drie plekken in Den Haag start een experiment met elektrische deelauto’s bij woningbouwprojecten. Wethouder Joris Wijsmuller ondertekent daarvoor maandag een overeenkomst. Met de driejarig pilot gaan de deelnemende steden en ontwikkelaars ervaring opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie.

Naast Den Haag, doen ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn mee. “Het is goed dat we als steden samen met de rijksoverheid hier gezamenlijk de schouders onder zetten. Het is een zeer goed initiatief om de openbare ruimte in grote steden aantrekkelijk te houden en tegelijkertijd investeren we een gezonde stad”, aldus Wijsmuller. Den Haag heeft drie pilotgebieden aangedragen; het Energiekwartier, Erasmusveld en De Binckhorst.

De ondertekening van de zogenoemde City Deal is ook meteen ook de start van de Haagse Autodeelmaand. Hiermee wil de gemeente bewoners bekend maken met allerlei vormen van autodelen. “Het hebben van een auto is duur, vooral als je ‘m niet vaak gebruikt”, zegt Wijsmuller. “Omdat voor veel mensen de deelauto nog een onbekende vorm van vervoer is, kunnen Hagenaars deze maand een keer een deelauto gratis uitproberen. Een deelauto is een mooie oplossing, want naast dat het financieel aantrekkelijk is, is het ook nog eens goed voor het milieu en voor de parkeerdruk op straat.”

