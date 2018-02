Agenten die overleden Hagenaar Paul Selier arresteerden niet geschorst

De vier agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Paul Selier zijn niet geschorst. De Hagenaar overleed vrijdag na zijn arrestatie in Waddinxveen.

“Er zijn op dit moment behalve persoonlijke, geen redenen om de agenten niet te laten werken”, meldt een woordvoerder van de politie. Afgelopen weekend is sectie verricht op het lichaam van Selier en zijn de vier betrokken agenten als getuige gehoord. Op verdere vragen over de agenten wil de politie niet ingaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) bracht maandag wel naar buiten dat justitie onderzoek gaat doen naar het bloed van Selier. Het toxicologisch onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het gebruik van middelen als drugs of medicijnen “een verklaring kan bieden voor het verwarde gedrag van de overleden persoon”, schrijft het OM. Over de uitkomsten van de sectie en van het verhoor, wil het OM vooralsnog geen uitspraken doen. Wanneer de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend worden, is volgens het OM ook nog niet duidelijk.