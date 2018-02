Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport korte tijd stil door rookontwikkeling

Autistische cameraspecialisten van Haagse politie winnen prijs

Het project van de Haagse politie waarbij mensen met autisme camerabeelden bekijken, heeft de Cedris Waarderingsprijs gewonnen. De prijs is maandag uitgereikt in theater Diligentia en is bedoeld voor projecten die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De politie Eenheid Den Haag werkt nu bijna een jaar met het camerabeeldspecialistenteam. Mensen met autisme zijn niet alleen opmerkzamer, maar ook sneller. Het levert de politie enorme tijdwinst op. Volgens projectleider Jory de Groot heeft het team vorig jaar mooie resultaten behaald: “In 2017 hebben ze in negen verschillende opsporingsonderzoeken camerabeelden bekeken. Dat heeft soms bewijs opgeleverd, of bepaalde verdachten juist uitgesloten.”

De Cedris Waarderingsprijs is een cheque van 2.500 euro. Tot nu toe werkt alleen de politie in Den Haag met mensen met autisme, maar er zijn plannen om het project ook in Amsterdam uit te rollen.

Foto’s: Politie Den Haag