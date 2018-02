Bezuidenhout start proef met laadpunten in Hagenaartjes

In Bezuidenhout komen tien oplaadpunten voor elektrische auto’s in Hagenaartjes, de paaltjes die bijvoorbeeld bomen beschermen tegen aanrijdingen. De gemeente plaatst de paaltjes op proef.

Het idee is aangedragen door een actieve inwoner van de wijk die zich inzet voor duurzaamheid. De laadpunten komen in de Jacob Mosselstraat, aan de oneven zijde tussen de Juliana van Stolberglaan en de 2e Louise de Colignystraat. Bij de paaltjes komen geen gereserveerde parkeervakken voor elektrische auto’s. De verwachting is dat er altijd wel een parkeerplaats en vrij laadpunt te vinden is. Er zijn immers zoveel laadpunten in de straat.

De proef duurt tot eind oktober 2018. Als de resultaten goed zijn, is de bedoeling dat er op meer plaatsen in de stad Hagenaartjes met laadpunten komen.

Grote foto: Pvt Pauline (Wikipedia)