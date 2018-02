Burgemeester Krikke een jaar na haar aanstelling: “Ik vind het nog iedere dag leuker dan gedacht”

Een jaar geleden droeg de gemeenteraad Pauline Krikke voor als burgemeester van onze stad. “Ik vind het nog iedere dag leuker dan ik had gedacht. Ik ben met ontzettend veel liefde en plezier burgemeester van Den Haag”, zei Krikke dinsdag in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Hoewel ze zelf niet had stilgestaan bij het heugelijke feit, weet de burgemeester nog goed hoe zij de bewuste ‘verkiezingsavond’ in haar pied-à-terre aan het Plein heeft beleefd. “Ik dacht ik blijf bezig met een boek of Netflix. Maar op de avond zelf keken mijn man en ik naar een filmpje van Omroep West. Je bent helemaal gelijmd aan een scherm waar helemaal niks gebeurd.”

Toen het nieuws haar bereikte, snelde de kersverse burgemeester meteen naar het stadhuis om de gemeenteraadsleden een hand te geven. “Ik had van tevoren gezegd, dat ik daarna de gemeenteraad gelijk een hand wilde geven. Zij hadden mij dan immers gekozen.”

Gebak

Op de vraag of ze het jubileum feestelijk wil omlijsten met gebak, heeft Krikke direct een antwoord. “We weten nu weer dat het vanavond een jaar geleden was. Nu maken we er vanavond een grote viering van!”, aldus de burgemeester.

Luister hier naar het interview met Pauline Krikke op Den Haag FM.