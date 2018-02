D66 wil “afzichtelijke” parkeerkolos bij Rabbijn Maarsenplein ombouwen tot groene oase

D66 in de Haagse gemeenteraad wil de parkeergarage tussen de Amsterdamse Veerkade en het Rabbijn Maarsenplein “laten bloeien”. De “betonnen kolos” zoals die nu middenin het centrum staat, is volgens fractievoorzitter Robert van Asten “afzichtelijk”.

“De buitenkant is nu nog bedekt met bruine tegels, dat kan ook met planten”, zegt Van Asten. “Het aanzicht wordt niet alleen mooier met begroeiing, maar ook de biodiversiteit in het hartje van de stad wordt ermee aangepakt. Het is een middel in de strijd tegen onder meer hitte in de stad.”

De parkeergarage aan de Laan werd eerder al op dezelfde manier vergroend. Toen werd dat betaald door Fonds 1818, een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt. D66 wil dat het stadsbestuur de mogelijkheden voor de garage bij het Rabbijn Maarsenplein verkent en een kostenindicatie geeft. “Mocht het vergroenen geen optie zijn, dan vraagt D66 om verlevendiging door het gebruik van kunst. We willen echt een betere uitstraling van de binnenstad”, aldus Van Asten.