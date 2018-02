Den Haag betaalt nieuwe inburgeringsschool uit eigen zak

De gemeente Den Haag heeft dinsdag een voor Nederland uniek lokaal inburgeringsproject geopend in de vorm van ’t Haagse Huis. Hier krijgen mensen die het niet zelfstandig lukt om te integreren hulp bij inburgering en taalontwikkeling. Het project kost zeven miljoen euro. De gemeente betaalt dat zelf, zonder steun van het Rijk. “Het is in het kabinet alleen maar bla, bla, bla”, zei wethouder Rabin Baldewsingh (rechts op grote foto) van Integratie.

“Veel mensen komen door de verplichte inburgering in de problemen”, zegt Baldewsingh tegen Den Haag FM. Volgens hem is er een “een wildgroei” aan inburgeringsbureaus ontstaan die slecht werk leveren. “Taal-beunhazen”, aldus Baldewsingh. Anderen nieuwkomers konden de kosten niet betalen en volgden zo’n cursus helemaal niet. “Den Haag is een trotse stad en helpt daarom graag haar nieuwe burgers. Dit project is slechts voor duizend mensen beschikbaar, maar ik hoop dat de regering ons als voorbeeld ziet en geld beschikbaar stelt voor meer inburgeringsscholen.”

Onder de noemer Samen Haags worden het komend jaar in ’t Haagse Huis duizend mensen verder op weg geholpen. Deelnemers volgen veertig weken taallessen en gaan op maatschappelijke stage. De combinatie van taalles, stage en lokale contacten helpt hen bij het wennen aan de Nederlandse taal en gebruiken en wijst ze waar nodig de weg in de maatschappij. Deelname is op vrijwillige basis.

Foto’s: Henriette Guest