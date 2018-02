Bezuidenhout start proef met laadpunten in Hagenaartjes

Eneco inspecteert warmtenet vanuit de lucht

Energiebedrijf Eneco wil weten of de levering van warmte goed gaat. Daarom zet het bedrijf deze week een klein propellervliegtuig in om foto’s te maken van het stadswarmtenet in onze stad.

Met een infraroodcamera meet Eneco de temperatuurverschillen tussen de warmteleidingen en de omgeving op de grond. Door de lichte en donkere grijstinten op de foto’s kan het energiebedrijf precies zien waar er warmte wordt verloren. Het vliegtuig kan geluidsoverlast geven. Op de website van Eneco is de route van het vliegtuig te zien. Onbekend is of met de infraroodcamera ook illegale hennepkwekerijen kunnen worden opgespoord.

Eneco is leverancier van stadswarmte aan ongeveer 30.000 huishoudens en bedrijven in Den Haag en omgeving. De warmte wordt vanaf een aantal energiecentrales opgewekt en via ondergrondse warmtenetten geleverd aan woningen en bedrijven.