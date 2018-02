Message In A Bottle: “Liefde is geen utopie”

Henk Bres dolgelukkig met verkeerde diagnose vrouw: “Ik stond te juichen toen ik het hoorde”

De echtgenote van Henk Bres, Corry, blijkt toch geen maagkanker te hebben. De artsen bleken een verkeerde diagnose te hebben gesteld, ze heeft ‘slechts’ borstkanker.

“We hebben maandenlang in een hel geleefd. Ze had eigenlijk al dood moeten zijn”, vertelde een ontroerde Henk in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ze had uitgezaaide maagkanker in haar botten, de diagnose was nog drie maanden. Dat is inmiddels acht maanden geleden dus hebben oncologen het nog een keer onderzocht. Nu blijkt dat het borstkanker met uitzaaiingen in de maag en botten.”

Dat is nog steeds ernstig maar de levensverwachting is nu jaren in plaats van maanden. “Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar ik stond te juichen dat mijn vrouw borstkanker had”, aldus Bres.

Luister hier naar het gesprek met Henk Bres op Den Haag FM.