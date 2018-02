Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

Karaoketaxi: “Misschien moet ik de handdoek maar in de ring gooien”

De crowdfundactie voor de kapotte Karaoketaxi van Ton Baggerman heeft niet genoeg geld opgeleverd. De Hagenaar begon ruim een maand geleden een inzamelingsactie omdat de motor van zijn taxibus het had begeven. Inmiddels blijken ook andere onderdelen in de bus niet meer te werken. “Misschien moet ik de handdoek toch maar in de ring gooien”, zei Ton in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Ik kom door omstandigheden nog zo’n duizend euro tekort.”

Hoewel Ton een paar dagen geleden nog goed nieuws kreeg, dreigt zijn droom om de Karaoketaxi weer op de rit te krijgen toch in duigen te vallen. “Twee ontzettend lieve mensen die ik totaal niet ken, hebben een renteloze lening van drieduizend euro gegeven. Monteurs die het goedkoper wilde doen, hebben de motor inmiddels ontvangen. De bus loopt wel, maar ik kan er niet mee rijden: een aantal dingen werken plotseling niet meer.” Het antiblokkeersysteem, de turbo en het geluid in Ton’s taxibus zijn stuk.

“Ik probeer echt positief te blijven, maar ik beland steeds van de wal in de sloot. Het is me allemaal een beetje boven het hoofd gegroeid.” Ton ziet een nieuwe crowdfundactie niet zitten. “De crowdfunding heeft slechts een derde opgeleverd van wat ik nodig had. Ik had die bus achteraf gezien direct bij mijn eigen vertrouwde monteur moeten brengen. De bus staat daar nu stil. De monteur gaat kijken of hij weer wat dingen voor me kan regelen. Maar ik weet niet hoe het nu verder moet.”

Luister hier naar het interview met Ton Baggerman op Den Haag FM.