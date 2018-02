NL Doet Den Haag stevent af op record

Den Haag maakt grote kans ook dit jaar weer de stad te worden met de meeste klussen voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart gaan maatschappelijk betrokken Nederlanders aan de slag tijdens NL Doet. Vorig jaar klaarden ruim 350.000 Nederlanders meer dan 9.500 klussen. Hiervan waren meer dan 200 klussen in Den Haag. Met nog een maand te gaan staat de teller voor Den Haag nu al op meer dan 190 klussen en daarmee hoort onze stad opnieuw tot de koplopers.

In elk stadsdeel in onze stad is werk aan de winkel. Zo is NL Doet bij Emma’s Hof al jarenlang de feestelijke klusstart van het tuinjaar. Wie geen groene vingers heeft kan bijvoorbeeld de Lukaskerk helpen schoonmaken, de gymzaal van Donar schilderen, bloemschikken met bewoners van Stichting Eykenburg, de wigwam van Scouting de Mohicanen opknappen, pannenkoeken bakken bij Ipse de Brugge of iets anders kiezen uit de 190 klussen. En er komen nog dagelijks nieuwe activiteiten bij.

Live op Den Haag FM

Den Haag FM ondersteunt net als voorgaande jaren NL Doet en zal de week voor de actie ruim aandacht besteden aan Haagse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Op vrijdag 9 maart zenden we live uit vanuit het Buurthuis van de Toekomst de Sprong aan de Paviljoensgracht, een van de locaties waar die dag klussen worden uitgevoerd.