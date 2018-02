Stichting Schroeder wil uitbreiding winterregeling daklozenopvang

De Dr. Schroeder van der Kolk Stichting wil dat de winterregeling voor daklozen wordt uitgebreid. “We hebben aangegeven dat we de bed-bad-broodregeling graag zouden willen uitbreiden met de b van begeleiding”, zei manager Begeleiding en Opvang Frans Biemans van de stichting in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“We zouden de mensen graag iets willen bieden om ze een zinvolle dagbesteding te geven wanneer het koud is.” Vanwege de kou is de winterregeling voor daklozen sinds maandag weer van kracht. Dat gebeurt standaard wanneer het door de lage temperaturen langere tijd te gevaarlijk is om buiten te slapen. Daklozen kunnen zich pas in de avond bij de opvang melden en worden in de ochtend weer de straat op gestuurd.

Een vrijwilliger van Stichting Straatconsulaat bood in april vorig jaar een petitie voor warmere winteropvang aan wethouder Karsten Klein (kleine foto) aan. De ruim 1100 ondertekenaars pleiten voor een doorlopende winterregeling omdat die humaner zou zijn dan een temperatuurgebonden-regeling.



Luister hier naar het interview met Frans Biemans op Den Haag FM.