Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart bepaal jij wie Den Haag verder mag vormgeven. Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat gebeurt aan de hand van negen thema’s. Hoe meer ideeën, hoe beter. Alle ideeën worden samengevoegd in een manifest dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Denk mee over eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. In onze regio zijn gemiddeld meer mensen werkloos dan in andere gemeenten. Veel mensen willen wel werken maar hebben daar wat begeleiding bij nodig. Dat vraagt om goede samenwerking tussen partijen waarbij niet het systeem maar het belang van de klant centraal staat. Meedraaien in het arbeidsproces draagt bij aan het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen. Maar tegelijk ook aan de sociale cohesie en de leefbaarheid, mensen kunnen immers participeren in de samenleving. Diverse projecten helpen jongeren en ouderen aan een echte baan. Samenwerking met lokale partners in de wijk draagt daar aan bij.

Hoe kan dit nog beter? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op de deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen. Alle ideeën vormen een bewonersmanifest. Daarmee wordt de politiek geïnformeerd over wat er speelt in Den Haag. Samen kunnen Hagenaars zo zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

www.meetellenmeedoen.nl