Werkzaamheden Toren van Oud starten volgende maand

De bouwwerkzaamheden voor de Toren van Oud en omgeving starten volgende maand. In het driehoekige gebouw komen 38 appartementen, een fitnessruimte en een eigen parkeergarage.

Wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte kan niet wachten tot de renovatie echt begint. “De Toren van Oud is een fantastisch en bijzonder gebouw, een herkenningspunt in de wijde omgeving. De nieuwe short-stay appartementen die hier komen zijn een uitkomst in het gebied, gezien de aanwezigheid van de vele internationale instellingen in de omgeving. De komst van appartementen kan ook zorgen voor wat meer levendigheid in het gebied buiten werktijden.”

Als de grote opknapbeurt in het tweede kwartaal van 2019 is afgerond, wordt ook de buitenruimte aangepakt. De onderste verdieping zal worden ingepast in het nieuw te creëren duinlandschap dat ook al rond het World Forum en het gebouw van Europol is aangelegd.