Winterregeling voor daklozen van kracht

Vanwege de kou is de winterregeling voor daklozen weer van kracht. Dat gebeurt standaard wanneer het door de lage temperaturen langere tijd te gevaarlijk is om buiten te slapen.

Haagse daklozen kunnen gratis overnachten in de winteropvang aan de Zilverstraat, dat wordt beheerd door Stichting Schroeder van der Kolk. In het pand is plaats voor maximaal 125 mensen. Vrouwen kunnen terecht bij de Nachtopvang van de Kessler Stichting aan de Delagoastraat.

De extra slaapplaatsen komen bovenop de plekken in de reguliere nachtopvang van de Kessler Stichting en het Leger des Heils.

Grote foto: Pixabay