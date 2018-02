Meldpunt Grondwateroverlast van D66 ‘succesvol’ met ruim 200 meldingen

Met ruim 200 meldingen van grondwateroverlast is het meldpunt van D66 Den Haag een succes te noemen. “Het is aan de andere kant natuurlijk niet positief dat er zoveel mensen zijn die last hebben van grondwater”, vertelde D66-fractievertegenwoordiger Dennis Groenewold in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

D66 lanceerde drie weken terug het ‘Meldpunt Grondwateroverlast’ omdat de partij signalen ontving van overlast. “We wilden weten hoe groot het probleem echt was.” De partij wil dat de gemeente Den Haag meer doet om de problemen op te lossen.

Volgens Groenewold blijft het meldpunt voorlopig nog wel actief. “Mensen kunnen ons blijven bereiken, we zullen het meldpunt nooit sluiten.” Het meldpunt is te bereiken via meldpuntwateroverlast@d66denhaag.nl of via WhatsApp.

Luister hier naar het gesprek met Dennis Groenewold op Den Haag FM.