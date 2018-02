“Prostitutie in Doubletstraat is van belang voor de maatschappij”

De demonstratie van buurtbewoners tegen prostitutie in de Doubletstraat hoeft niet op sympathie te rekenen van voormalig raamprostituee Ivy. Zij vertelde in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM voorstander te zijn van georganiseerde prostitutie.

“Als de straat gesloten wordt raak je de controle kwijt van de GGZ en de zedenpolitie”, vertelde Ivy. “Bovendien wordt lang niet iedere meid die achter het raam staat daartoe gedwongen. Er zijn genoeg vrouwen die seksverslaafd zijn en het werk gewoon leuk vinden.” Ivy hoorde zelf tot de laatste categorie. Volgens de oud-sekswerker heeft het bovendien een grote maatschappelijke waarde.” De prostitutie in de Doubletstraat is van belang voor de maatschappij. Het houdt een hoop gefrustreerde mannen van de straat.”

De demonstratie tegen prostitutie in de Doubletstraat is zondag 11 februari. Het protest gaat om 14.00 uur van start bij het Spinozabeeld aan de Paviljoensgracht, om de hoek bij de beruchte hoerenstraat. De demonstratie kan niet los worden gezien van de rechtszaak die eind vorige week is begonnen tegen een Hongaarse familie, die in de Doubletstraat op grote schaal vrouwen gedwongen als prostituee te werk zou hebben gesteld. Voor de zaak heeft de rechtbank drie weken uitgetrokken.

Luister hier naar het interview met Ivy op Den Haag FM.