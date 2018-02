Stemmen met een visuele beperking: “Je kan niet anders dan iemand vertrouwen”

Nog exact 6 weken en dan is het 21 maart, de dag van de verkiezingen. Ook deze keer wordt weer gestemd met het rode potlood en dat blijft een uitdaging voor visueel beperkte stadsgenoten. “Er gaat nu iemand mee het hokje in, het moet maar,” vertelde ervaringsdeskundige Erol Gunes (links op kleine foto) in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Erol heeft zelf een visuele beperking maar heeft altijd gestemd tijdens de verkiezingen. Hij heeft genoeg contacten die hij vertrouwt, maar echt zelfstandig is het niet. “Ik ga gewoon met een familielid het hokje in en die kleurt dat het vakje in dat ik wil of begeleidt mijn hand.”

Erol heeft altijd al met een potlood gestemd, maar zou graag met een computer stemmen. “Via een stemcomputer kan ik het allemaal zelf, of misschien vanuit huis met een veilig portaal via DigiD bijvoorbeeld.” Het feit dan Erol niets kan zien laat hij zijn leven zo min mogelijk beïnvloeden. “Ik wandel regelmatig en dit jaar ga ik de CPC lopen samen met Frank Kunhai” (rechts op kleine foto).

Nieuwe methode

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is er vorige week een proef geweest om een nieuwe methode te vinden om mensen met een visuele beperking zelfstandig te laten stemmen. Wat de uitslag is van die testdag is nog niet bekend.

