Collega’s over overlijden Kees te Gussinklo: “Ik kan het niet bevatten”

“Kees is gewoon niet meer op deze aarde, ik kan het niet bevatten”, zei Sportsignaal-collega Hans Slootmaker in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM. Samen met Pim Markering, Rob Kemperman en Tjeerd Spoor werd donderdagmiddag stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Te Gussinklo.

“Er is echt maar één Kees, hij kon handbal, hockey en voetbal verslaan, ik hoop het ooit ook te leren,” memoreerde Pim Markering. “Kees is een man met een heel groot hart.” Door het werk van Kees bij welzijnsorganisatie Zebra en als vrijwilliger bij diverse clubs werd Kees gememoreerd als een man die altijd voor anderen door het vuur ging. In daad en woord. “Als Kees binnen was merkte je het wel, altijd met een verhaal wat je echt moest horen, maar wel een verhaal over een ander,” aldus collega Rob Kemperman.

Oud-collega Tjeerd Spoor noemde Kees een man die vol ging voor waar hij in geloofde: “Hij stond altijd voor anderen klaar. Toen hij zelf de kans kreeg om verslaggeving te gaan doen bij Radio West bleef hij bij zijn Sportsignaal op Den Haag FM. Hij cijferde zichzelf weg voor de club.” Kees was decennia lang medewerker van het radioprogramma Sportsignaal en overleed deze week onverwachts op 64-jarige leeftijd. Donderdag reageerden veel mensen op social media op het treurige nieuws.

Luister hier naar de terugblik van Hans, Pim, Rob & Tjeerd op Den Haag FM.