Den Haag viert Internationale Vrouwendag in World Forum

Den Haag viert Internationale Vrouwendag op zondag 11 maart in het World Forum. Publiciste, arabiste en politica Petra Stienen (kleine foto) is dagvoorzitter van het evenement.

Het thema van de viering is ‘Stronger Together – Powerful as one’, waarbij nadruk ligt op de kracht van de vrouw. Dit thema staan centraal in verschillende workshops, inspiratiesessies en voorstellingen die voor alle bezoekers vrij toegankelijk zijn. Op de informatiemarkt kunnen bezoekers terecht voor informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals arbeid, kinderen en gezondheid. Kinderen kunnen de hele middag spelen en knutselen in de Kids Corner.

De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Kartiniprijs, de jaarlijkse emancipatieprijs van de stad Den Haag.

Kleine foto: Jeannette Schols

Grote foto: Zachary McCune (Wikipedia)