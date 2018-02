Dure vondsten bij opgravingen Rotterdamsebaan: “Toch een beetje mijn schat”

Bij de aanleg van de Rotterdamse Baan is er veel grond verplaats om ruimte te maken voor de autoweg. Voor het grof geschut aan de beurt was mocht Peter Stokkel (kleine foto) graven naar archeologische schatten. “Ik heb zelf met een metaaldetector een grote vondst gedaan waardoor het toch een beetje van mij is, ook al is het echt van de gemeente,” vertelde de projectleider van de opgravingen rondom de Rotterdamsebaan in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Tijdens het opgraven zijn voorwerpen gevonden die stammen uit de Romeinse tijd tot aan de late Middeleeuwen. Een van deze vondsten is een collectie zilveren munten uit de tijd van de Romeinen. “Hier leefden mensen van wat hogere stand dan verderop en daarom zijn er dus duurdere spullen gevonden.”

Ook zijn er dakpannen gevonden die voor de onderzoekers niet minder waardevol zijn dan de zilverschat. “De dakpannen kunnen ons veel vertellen over de levenswijze van mensen uit die tijd. We zijn blij om deze unieke vondst in Den Haag uit de grond te hebben getrokken.”

Kleine foto: Facebook

Luister hier naar het interview met Peter Stokkel op Den Haag FM.