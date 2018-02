Galerie Twelve Twelve en Haags filmklimaat in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de kunstgalerij Twelve Twelve aan de Prinsestraat en aan het filmklimaat in onze stad.

Twelve Twelve draagt van ieder verkocht kunstwerk tien procent van de opbrengst af aan een goed doel. Deze week gaat de expositie ‘Traces of Personal Presence’ van start. Oprichter Silvia Bakker vertelt er meer over. Verder aandacht voor ‘(je hebt het) Gemaakt in Den Haag’ in het Filmhuis Den Haag. Zaterdag 17 februari zijn daar zeven films te zien en worden de The Hague Film Awards uitgereikt. Over wat er moet gebeuren om van Den Haag een echte filmstad te maken, praten we met Gerlinda Heywegen van het Filmhuis, filmproducent Jean-Paul van Mierlo en filmmaker Marc Waltman.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.