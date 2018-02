Message In A Bottle: “Valentijnsdag draait om aandacht, liefde en complimentjes”

GroenLinks: “Stop met wegslepen fietsen in binnenstad”

GroenLinks wil dat er minder streng wordt opgetreden tegen verkeerd geparkeerde fietsen in de binnenstad. Dat vertelde lijsttrekker Arjen Kapteijns (kleine foto) donderdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Geef de fiets de ruimte, je moet je fiets gewoon tegen een lantaarnpaal kunnen zetten.”

De partij pleit sowieso voor meer fiets en minder auto in de stad. “We strijden al jaren voor een autovrije binnenstad. Langzaam maar zeker wordt de weerstand minder. Uiteindelijk moet de hele stad een dertig kilometer zone worden”, aldus Kapteijns.

In de aanloop naar de verkiezingen zal elke maandag en donderdag een lijsttrekker aanschuiven in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aanstaande maandag is Hanne Drost van de SP te gast.

Luister hier naar het interview met Arjen Kapteijns op Den Haag FM.