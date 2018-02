Haagse Stadspartij: “Laat middelbare school De Populier staan”

De Haagse Stadspartij probeert te voorkomen dat de middelbare school De Populier in de Bomenbuurt wordt gesloopt. Volgens fractievoorzitter Peter Bos heeft het stadsbestuur nieuwbouw al opgenomen in de onderwijshuisvestingsplannen “zonder dat de gemeenteraad daarover is geïnformeerd”.

“Opnieuw dreigt een monumentaal schoolgebouw te worden gesloopt vanwege uitbreidingsplannen”, zegt Bos. “Het karakteristieke pand uit 1922 is te klein geworden en momenteel wordt door het schoolbestuur gestudeerd op een nieuwbouwplan.” Met een serie schriftelijke vragen aan het stadsbestuur probeert de Stadspartij dat nu te voorkomen. “Het is een prachtig gebouw dat nota bene is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project. Ik kan me niet voorstellen dat zo’n bijzonder gebouw gesloopt gaat worden.”

De Haagse Stadspartij maakt zich al langer grote zorgen over de sloop van monumentale schoolgebouwen. “In Zorgvliet dreigt de Annie M.G. Schmidtschool gesloopt te worden.” Ook daartegen verzet de Haagse Stadspartij zich al enige tijd.