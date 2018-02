John Medley: “Onruststokers niet welkom op demonstratie tegen politiegeweld”

De dood van Paul Selier (rechts op grote foto) uit Den Haag heeft grote indruk gemaakt op volkszanger John Medley (links op grote foto), die Selier kent als haringkoopman en als bezoeker van camping De Nes in Bergambacht.

Selier werd vorige week in Waddinxveen midden op de rijweg geknield aangetroffen. De politie had een melding gekregen over een verwarde man. Op videobeelden is te zien dat Selier hard wordt geslagen door een politieagent. De Hagenaar is daarna overleden. Uit onderzoek moet blijken of de gewelddadige aanhouding de dood tot gevolg heeft gehad of dat er een andere oorzaak is.

Medley vindt het gedrag van de agenten “onverteerbaar”. Hij organiseert daarom een demonstratie “tegen buitensporig politiegeweld”. “Daarnaast willen wij Paul waardig herdenken”, zo vertelde hij in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. De zanger benadrukte dat hij geen ‘gedoe’ wil tijdens de demonstratie. “Onruststokers zijn niet welkom, laat dat duidelijk zijn. Wij willen een vreedzame demonstratie.” Het protest staat gepland voor maandag 19 februari om 14.00 uur op het Malieveld.

Luister hieronder het interview met John Medley op Den Haag FM.