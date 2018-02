Journalist Egbert Oldenboom tijdens hoorzitting: “Cijfers Haagse evenementen moeten openbaar”

Donderdag stonden twee partijen in het conflict over het al dan niet openbaar maken van bezoekersaantallen aan Haagse festivals tegenover elkaar in een hoorzitting voor de adviescommissie bezwaarschriften in het Haagse stadhuis.

Volgens journalist Egbert Oldenboom (kleine foto) zouden de bezoekersaantallen die organisatoren van evenementen en festivals naar buiten brengen niet altijd kloppen met de cijfers die in het gemeentelijk onderzoek staan. Hij was vandaag dan ook het meeste aan het woord in de hoorzitting om de adviescommissie te overtuigen de onderzoekscijfers openbaar te laten maken. De gemeente Den Haag houdt de daadwerkelijke onderzoekscijfers namelijk geheim en communiceert alleen cijfers die organisatoren zelf hebben opgegeven en gebaseerd zijn op schattingen. Volgens de advocaat van de gemeente is dit nodig om sponsordeals van organisaties en evenementen te beschermen.

“Het gaat om eerlijkheid in de hele evenementensector. Niet iedere organisator van een evenement is eerlijk over de bezoekersaantallen”, zegt Egbert Oldenboom tegen Den Haag FM. “De gemeente wil de cijfers niet naar buiten brengen, waarschijnlijk omdat de cijfers in het rapport niet overeenkomen met de cijfers die eerder werden gecommuniceerd. Ik vermoed dat de daadwerkelijke bezoekersaantallen op de festivals veel lager ligt dan de gemeente doet voorkomen. Transparantie zou veel beter zijn dan dit schimmige gedoe en de branche ten goede komen.”

Over ongeveer 4 weken zal bekend worden gemaakt of de cijfers vrij mogen worden gegeven.