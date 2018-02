Kaarten voor bijeenkomst over euthanasie in no-time uitverkocht

Alle kaarten voor een bijeenkomst over euthanasie in het museum Comm zijn verkocht.

De thema-avond in het voormalige Museum voor Communicatie is op dinsdag 13 februari. De bijeenkomst was in rap tempo uitverkocht. “Er is heel veel behoefte aan informatie, dat blijkt wel”, vertelde Stefanie Michelis van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Tijdens de landelijke Week van de Euthanasie, die komende zaterdag begint, staat het gesprek met naaste familieleden en vrienden centraal. De NVVE heeft in die week drie evenementen geprogrammeerd: een jongerensymposium, een bijeenkomst rondom de film ’’t is mooi geweest’ en een discussiebijeenkomst met als thema ‘Help! Mijn moeder wil euthanasie’.

Grote foto: Pixabay

Luister hier naar het interview met Stefanie Michelis op Den Haag FM.