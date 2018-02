Message In A Bottle: “Valentijnsdag draait om aandacht, liefde en complimentjes”

Den Haag FM besteedt deze week extra veel aandacht aan de Valentijnsactie Message In A Bottle van Feest aan Zee en de Stichting Marketing Haagse Binnenstad.

Komende donderdag tot en met zondag staan er twee liefdesbomen in de Haagse Binnenstad. Publiek kan een eigen ‘message in a bottle’ achterlaten voor een geliefde en daarmee de meest romantische prijzen winnen, aangeboden door partners van Feest aan Zee. Het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM volgt de actie Message In A Bottle op de voet. Dinsdag spraken we met pornoproducente Kim Holland. “Valentijnsdag draait om aandacht, liefde en complimentjes.”

Op Valentijnsdag belt onze eigen Dr. Love, Justin Verkijk live in de uitzending met de winnaar van de hoofdprijs. Die krijgt een uniek Feest Aan Zee Prijzenpakket: een Valentijnsarrangement in het Reuzenrad op De Pier, tickets voor Tropical Valentine, Latin Caribbean Weekend op zaterdag 17 en zondag 18 februari in het Kurhaus en een overnachting in het Kurhaus Hotel.

Luister hier naar het interview met Kim Holland op Den Haag FM.